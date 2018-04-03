واشنطن 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسوصلت المركبة الفضائية "سبيس إكس دراجون" التي انطلقت الاثنين من فلوريدا إلى المدار، ومن المقرر أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الكبسولة الفضائية المحمّلة بإمدادات تصل إلى 2600 كيلوجرام، انطلقت على متن صاروخ "فالكون 9" من كيب كانافيرال.ومن المتوقع وصول المركبة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء. وستظل "دراجون" ملتحمة بالمحطة الفضائية لمدة شهر تقريبًا قبل العودة إلى الأرض.وبالإضافة إلى الإمدادات اللازمة لرواد الفضاء الموجودين حاليًا على متن المحطة الفضائية الدولية ، هناك أيضًا مواد للتجارب العلمية، بما في ذلك الأبحاث في مجال الأدوية والعواصف الرعدية في الغلاف الجوي للأرض وزراعة الخضروات في المحطة الفضائية الدولية.// انتهى //03:19ت م