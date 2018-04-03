هافانا 16 رجب 1439 هـ الموافق 02 أبريل 2018 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط في جمهورية كوبا ريكاردو كابريساس رويس، بمقر المجلس في العاصمة هافانا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية كوبا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم التطلعات في البلدين.حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.// انتهى //04:24ت م