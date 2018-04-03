الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدةولي العهد: مثلث الشر يريد تأسيس إمبراطورية بالقوّةالأمير محمد بن سلمان زار ميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنياولي العهد يستعرض الشراكة الاستثمارية مع «فيرجن قالاكتيك»«سيليكون فالي السعودي» يجلب الخبرات التكنولوجية والشركات العالمية إلى المملكةولي العهد يؤسس لثورة صناعية سعوديةمجلس الشورى ينوه بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدةفشل إطلاق صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوبتحرير مواقع استراتيجية وسط تقدم مستمر في جبهات القتالهيومن رايتس: صواريخ الحوثي جرائم حربالجامعة العربية: دمار الإرهاب يتجاوز حدود الأوطانالعبادي: العراق سيشهد تغيرات جذريةصانع الاستقرار رئيساً لمصر لفترة ثانيةالحمدالله ولجنة دعم الشعب الفلسطيني يدينان مجزرة الاحتلال الإسرائيليالإمارات تشكو قطر لـ"إيكاو"سقوط قتلى وجرحى في مواجهات الأمن مع الأحواز.. واعتقال الناشط السكينيتزايد التوتر بين نجاد ونظام الملالي// يتبع //06:16 ت م 03:16جمت