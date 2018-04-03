الصحف السعودية
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
ولي العهد: مثلث الشر يريد تأسيس إمبراطورية بالقوّة
الأمير محمد بن سلمان زار ميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا
ولي العهد يستعرض الشراكة الاستثمارية مع «فيرجن قالاكتيك»
«سيليكون فالي السعودي» يجلب الخبرات التكنولوجية والشركات العالمية إلى المملكة
ولي العهد يؤسس لثورة صناعية سعودية
مجلس الشورى ينوه بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة
فشل إطلاق صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب
تحرير مواقع استراتيجية وسط تقدم مستمر في جبهات القتال
هيومن رايتس: صواريخ الحوثي جرائم حرب
الجامعة العربية: دمار الإرهاب يتجاوز حدود الأوطان
العبادي: العراق سيشهد تغيرات جذرية
صانع الاستقرار رئيساً لمصر لفترة ثانية
الحمدالله ولجنة دعم الشعب الفلسطيني يدينان مجزرة الاحتلال الإسرائيلي
الإمارات تشكو قطر لـ"إيكاو"
سقوط قتلى وجرحى في مواجهات الأمن مع الأحواز.. واعتقال الناشط السكيني
تزايد التوتر بين نجاد ونظام الملالي
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