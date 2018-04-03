وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية وآفاق التكنولوجيا الرقمية ) قائلة: تتواصل فعاليات زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة خصوصا في ساحلها الغربي ، حيث شهدت لوس أنجليس لقاءات مهمة مع أقطاب شركات التكنولوجيا الرقمية التي تعول عليها "السعودية الجديدة" تعويلا كبيرا في مشاريع "رؤية 2030" خصوصا مشروع مدينة نيوم الذي سيحول المملكة إلى وادي سيليكون جديد. وهي سبل من المأمول أن تفضي إلى الهدف النهائي الكبير، وهو جعل السعودية منتجا للتقافنة الرقمية. وليس مستهلكا لها فحسب.وواصلت : وبالطبع فإن ذلك كله يأتي في سياق المسعى الأكبر للإقلاع عن إدمان النفط الذي ظل يطغى على أرقام الميزانيات السعودية منذ سبعينات القرن الماضي، وما يبعث الارتياح والطمأنينة في النفوس أن ولي العهد رعى منذ فترة إقدام صندوق الاستثمارات العاملة السيادي السعودي على اقتناء حصص في عدد كبير من الشركات العامة في إنتاج التقانات الرقمية، ما أتاح لبعضها التفكير في تغيير أنماط الإننتاج الصناعي من خلال تكنولوجيا الروبوتات، ومحاولة ارتياد الفضاء، وتثوير وسائط النقل بسرعات تقرب المسافات بمستويات لم تكن منظورة في السابق.// انتهى //06:17 ت م 03:17جمت