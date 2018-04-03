نواكشوط 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية ، وأكد خلالها حرص موريتانيا علي استمرار التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الموريتاني والمصري.وأعرب الرئيس الموريتاني عن سروره بمنح الشعب المصري ثقته من جديد بالسيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، معربًا عن أحر التهاني له، متمنيًا للشعب المصري المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //07:29ت م