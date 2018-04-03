الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ 184 ،أمس برئاسة معالي وزير البيئة المياه و الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومنها الاستراتيجية العامة للمؤسسة بالإضافة إلى مناقشة المبادرات التي تعمل عليها المؤسسة ضمن برنامج التحول الوطني والمتمثلة في مبادرة الحد من الفقد والهدر للغذاء ومبادرة الخزن الاستراتيجي للأغذية وأيضاً التقارير السنوية لأعمال المؤسسة خلال العام المالي السابق 1438 /1439هـ وكذلك تم استعراض خطط المؤسسة المقترحة لاستيراد سلعتي القمح والشعير للعام المالي 1439 /1440هـ ، إضافةً إلى استعراض آخر مستجدات برنامج التخصيص.وأشار معالي المهندس الفضلي، إلى أن المؤسسة وفي إطار المهام المناطة بها تعمل على تطوير الرؤى والتوصيات المستقبلية لنشاطها لتكون استراتيجية عامة ومن المتوقع استكمال إعداد هذه الإستراتيجية قريباً بمشيئة الله، وفيما يتعلق ببرنامج تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة فإن البرنامج ولله الحمد يسير في مرحلة متقدمة ونسعى إلى تحقيق تطلعات الدولة –حفظها الله- للنجاح في تخصيص هذا القطاع الحيوي بهدف تطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق، وتقديم منتجات مبتكرة والتي ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية وراحة المواطنين.من جانبه أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المجلس استعرض حجم وإرادات القمح والشعير خلال العام المالي السابق والخطة المقترحة لهذا العام لضمان تغطية حاجة الاستهلاك لهاتين السلعتين والمخزون الاستراتيجي لهما.و أشار إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على مبادرة الخزن الإستراتيجي للأغذية ومبادرة الحد من الفقد والهدر للغذاء وفي هذا الإطار قامت مؤخراً بترسية مشروع إنشاء صوامع لتخزين الحبوب بميناء ينبع التجاري بطاقة (120) ألف طن، وتعمل حالياً على طرح إنشاء صوامع جديدة بميناء ضباء كما أبرمت إتفاقية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإعداد دراسة مسحية عن الفقد والهدر في الغذاء في (27) مدينة ومحافظة بالممملكة بهدف تقدير حجم الفقد والهدروتحليل أسباب لذلك.// انتهى //08:50ت م