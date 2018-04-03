حائل 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقدت اللجان القطاعية بالغرفة التجارية الصناعية بحائل مع بداية دورة مجلس الادارة العاشرة أولى اجتماعاتها التحضيرية للبدء بوضع خطط مستقبلية لأعمالها.وأوضح رئيس مجلس ادارة غرفة حائل عبدالله العديم أن اللجان القطاعية تشمل 13 لجنة تنوعت بين السياحة والترفيه والمقاولات والخدمات اللوجستية والزراعية والصحية والصناعية والعقارية و التجارية بالإضافة إلى لجنة ريادة الأعمال والأوقاف ولجنة المحامين ولجنة التعليم الأهلي و تقنية المعلومات, مشيراً إلى أن انطلاق أعمال هذه اللجان يأتي ضمن أولويات اهتمام الدورة الحالية .// انتهى //09:10ت م