الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسوقع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع أبناء سليمان بن محمد الرشيد - رحمه الله - بحضور أبنائه عبدالرحمن وصالح ، وذلك لتطوير مركز القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بقيمة 15.800.000 ريال.وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من الصحة في تعزيز إسهام القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وتمكينهم من القيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي جزء من الاحتياجات الفعلية للمجتمع.كما تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.// انتهى //09:15ت م