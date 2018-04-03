الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:16ت م