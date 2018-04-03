لاباز 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسضرب زلزال قوته 6ر6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي والأرجنتين، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.وأفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع في جنوب شرق بوليفيا على مسافة 200 كلم من مدينة تاريخا قرب الحدود مع باراغواي، على عمق 562 كلم.وقدر مرصد سان كاليكستو الخاص البوليفي قوة الزلزال بـ6,6 درجات وشعر به سكان مناطق عديدة من البلاد مثل لاباز وكوشابامبا وتشوكيساكا.// انتهى //09:30ت م