رام الله 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد، اليوم ، مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة فيما أصيب 12 فلسطينياً بالرصاص الحي،خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأشارت الصحف إلى تلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان،جرى خلاله بحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.وسلطت الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنه لم يعد مقبولا أن يستمر العالم في صمته أو حياده إزاء إمعان إسرائيل بالقتل وأعمال التنكيل.وأولت الصحف اهتمامًا بتحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استغلال اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية من أجل ترويج وتسويق مواقفه وأيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال، وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة.وأوردت صحف فلسطين اقتحام مئات المستوطنين اليهود بينهم عناصر من المخابرات الإسرائيلية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وركزت على، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي،20 فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.// انتهى //09:30ت م