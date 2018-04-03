الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض أمس، معالي رئيس هيئة السياحة بطاجيكستان نعمان عبدالغفور زاده، والوفد المرافق له.ورحب سموه بمعالي رئيس هيئة السياحة بطاجيكستان في زيارته للمملكة، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال السياحة والتراث بين المملكة وطاجيكستان وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين البلدين بما يسهم في تبادل الخبرات في هذا المجال.// انتهى //09:35ت م