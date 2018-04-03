جيزان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان، بعد غدٍ الخميس استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة لدرجة الماجستير، والدبلوم العالي في القياس والتقويم، للعام الجامعي القادم 1439 /1440هـ للطلاب والطالبات.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور علي بن حسين صميلي, أن استقبال الطلبات سيتم آلياً من خلال بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا, على مدى عشرة أيام، مضيفاً أنه يمكن الدخول لبوابة القبول والحصول على المعلومات وشروط القبول وقائمة المستندات المطلوبة من موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة جازان على الرابط:http://deanships.jazanu.edu.sa/dgs/Pages/Default.aspx.// انتهى //10:04ت م