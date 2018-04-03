نجران 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستواصل الكلية التقنية بنجران تنفيذ برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" المرحلة الثالثة للأسبوع الخامس.ويأتي ذلك كجزء من مسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والإسهام في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني لديهم.وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن هذا الأسبوع يعـد الأخير من برامج التدريب المجتمعي "أُتقن" في مرحلته الثالثة, وتنفذ الكلية التقنية بنجران عدد من التخصصات من ضمنها مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية.ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتطوير مهارات أفراد المجتمع ورفع الكفاءة المهنية لديهم مواكبة لرؤية السعودية 2030 من خلال برامج التدريب المجتمعي.// انتهى //10:05ت م