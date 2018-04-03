نجران 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنفذت الادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في وحدة تطوير المدارس, أمس, ورشة العمل التدريبية الأولى وذلك بمقر الإدارة.وأبان مدير وحدة تطوير المدارس بالإدارة, محمد ال هتيله, أن البرنامج الوطني لتطوير المدارس يتميز ببناء المبادرات من خلال وجود قضية معينة في عدد من المدارس، حيث يتم تصميم برنامج لتلك القضية يتم من خلاله معالجتها, موضحاً أنه تم خلال الورشة مناقشة فلسفة المراجعة الذاتية بهدف تشخيص الواقع وتحديد القضايا والأولويات التي تنبثق من خطط مدارس تطوير, يتبعها مجموعة من العمليات كالتنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم.وأكد الناطق الاعلامي للتعليم عبدالله الشهري أن البرنامج الوطني لتطوير المدارس مستمر في تنفيذ عدد من ورش العمل التي تناقش مواضيع وقضايا تعليمية مختلفة حتى نهاية هذا الأسبوع بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم, والمركز الوطني للقياس والتقويم "قياس"، ومتابعة من برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات.// انتهى //10:09ت م