بيروت 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية ثانية بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد .وواصلت الصحف اهتمامها بالحركة السياسية النشطة القائمة في لبنان على صعيد الإعلان عن تشكيل اللوائح الانتخابية في مختلف الدائر الانتخابية استعداداً لخوض الانتخابات النيابية في 6 مايو القادم لتشكيل مجلس النواب اللبناني الجديد.وسلطت الضوء على مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة وترافق ذلك مع مواصلة الفلسطينيين بالاحتشاد على حدود مدينة غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة بمناسبة وقائع إحياء يوم الأرض ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين الذي يستمر حتى شهر مايو المقبل .وتحدثت عن مغادرة حافلتين تقلان أول مجموعة من النازحين وأسرهم من بينهم مقاتلين من حركة المعارضة السورية مدينة دوما بالغوطة السورية الشرقية .وأشارت إلى مقتل جندي أميركي وآخر بريطاني من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بانفجار عبوة ناسفة وقع قرب مدينة منبج شمال سوريا .ولفتت إلى إعلان تنظيم " داعش " الإرهابي عن مسؤوليته عن انفجار سيارة مفخخة ملغومة أسفر عن مقتل ستة أشخاص واصابة 9 آخرين بمدينة أجدابيا شرق ليبيا .كما أولت اهتماما بقيام دولة الامارات العربية المتحدة بتقديم شكوى رسمية تفصيلية الى المنظمة الدولية للطيران المدني ( ايكاو ) حول قيام الطيران الحربي القطري باعتراض طائرات مدنية إماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات .// انتهى //10:10ت م