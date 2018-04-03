المدينة المنورة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة غداً, البرنامج التدريبي "مهارات الحوار الفعّال في حياتنا" الذي تقدمه الدكتوره مريم صالح الغامدي, بقسم التربية بجامعة طيبة .ويشمل البرنامج المخصص للسيدات عدة محاور بدءاً بالتعريف بالحوار, وأهميته ومعوقاته, إلى جانب العوامل المؤثرة في الحوار, كما يستعرض مهارات وأخلاقيات الحوار الفعّال ومحاذيره.// انتهى //10:11ت م