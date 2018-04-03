القاهرة 17 رجب 1439هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وتأكيده رعاه الله على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وسيطر إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا من أصوات الناخبين وذلك بنسبة 97.08% من إجمالي المشاركين في التصويت، على عناوين الصحف اليوم.وفي الشأن اليمني تحدثت الصحف عن مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران خاصة بعد إحراقها مخازن المساعدات الإنسانية بمدينة الحديدة.وأشارت إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كشف عن وجود خيارين ضمن التحرك المقبل في الامم المتحدة بعد مواجهات غزة الأخيرة والتي ذهب ضحيتها 18 شهيداً فلسطينيًا وإصابة المئات، الأول يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق بمجازر الاحتلال في غزة، والثاني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.ونوهت بأن إثيوبيا بدأت أمس مرحلة جديدة من تاريخها السياسي مع تولى رئيس الوزراء الجديد آبى أحمد مهام منصبه خلفا لهيلا مريم ديسالين .// انتهى //10:36ت م