مكة المكرمة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملة رقابية على عدد من المحلات والأسواق بالمنطقة المركزية حول المسجد الحرام من خلال عدد من الفرق الميدانية.وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة خالد بن عبدالله المجيريشي أن الحملات استهدفت عدد من المحلات التجارية والوقوف على مدى تجهيزاتها والتأكد من التزامها بالاشتراطات لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود البلدية للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل ضرراً على الإصحاح البيئي ولتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، وقد شكلت البلدية فريقا رقابيا شاركت فيه الإدارة العامة للنظافة حيث تم تنفيذ حملة على حي جرول والتيسير وعدد من الأحياء حول منطقة المسجد الحرام.وأفاد المجيريشي انه تم مصادرة 12 صندوق أحذية وألعاب وخردوات و 48 سجادة 20 صندوق مواد متنوعه مخالفة لاشتراطات البلدية, وقد تم إنذار وتغريم عدد من المحلات المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين مع التنبيه على أصحاب تلك المحلات بضرورة المتابعة والتجديد أولا بأول والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.// انتهى //10:41ت م