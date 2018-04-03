جيزان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسافتتحت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية رحاب مسلم أمس، المعرض المصاحب لفعاليات احتفاء الإدارة باليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2018م، تحت شعار "المؤسسات التعليمية ثقافة السلامة"، الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة المدرسية للبنات، وذلك بمقر مجمع المدارس الأهلية بمدينة جيزان.وتجولت الحاضرات في أركان المعرض الذي تشارك فيه عدد من مكاتب التعليم والمدارس التابعة للإدارة، مستمعات لشرح عما يتضمنه المعرض من أعمال ومجسمات وأدوات للأمن والسلامة تبين أهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها والأعمال التي يقوم بها رجل الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإجراءات السلامة.وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقت مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية كلمة أشادت فيها بجهود إدارة الأمن والسلامة ومنسقات الأمن والسلامة بالإدارات والمدارس وحرصهن على نشر ثقافة السلامة والأمن، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لسلامة الطلاب والطالبات سواء في منازلهم أو مدارسهم.عقب ذلك ألقت مساعدة إدارة الأمن والسلامة افراح الرفاعي ,كلمة استعرضت من خلالها إنجازات الإدارة في تعزيز أمن المنشآت والمؤسسات التعليمية من خلال برامجها التوعوية ومبادراتها التثقيفية، وخطط الإخلاء المدرسية وإجراءات الأمن في المدارس، مُشيرةً للجهود التي بذلتها الإدارة ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والاناشيد والعروض الطلابية, والعروض المرئية التي تناولت منجزات إدارة الأمن والسلامة والنتائج التي حققتها الإدارة من خلال مشاركاتها في الأعوام السابقة في اليوم العالمي للدفاع المدني.// انتهى //10:43ت م