الطوال 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستفقد محافظ الحرث المهندس صالح بن علي القحطاني, أمس مقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحرث, وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها لمختلف الجهات والإدارات الحكومية والخدمية بالمحافظة.واستمع محافظ الحرث خلال الزيارة لشرح واف من رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالحرث علي بن محمد مجرشي, عن اللجنة والخدمات والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال العام, وفق البرامج والآليات المعتمدة لذلك, بما يمكن اللجنة من القيام بالخدمات والمهام المناطة بها لخدمة أهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //10:48ت م