عقلة الصقور 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسدشن محافظ عقلة الصقور سليمان العلي الفوزان أمس، المرحلة الثانية من حملة " أرض القصيم خضراء " بمشاركة البلدية وومكتب التعليم وعدد من طلاب مدارس المحافظة وأعضاء المجلس المحلي وفرع الزراعة بالفوارة, والجهات الأمنية والتطوعية ولجنة الشباب وعدد من الأهالي بالمحافظة .وتتضمن الحملة زراعة آلف شتلة من الأشجار البرية، حيث تم تهيئة المكان من قبل البلدية وحمايته بسياج حديدي يقع شمال طريق الملك عبدالعزيز تقاطع طريق المحيلاني .// انتهى //10:53ت م