عام / محافظ عقلة الصقور يدشن المرحلة الثانية من حملة " أرض القصيم خضراء "
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
عقلة الصقور 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
دشن محافظ عقلة الصقور سليمان العلي الفوزان أمس، المرحلة الثانية من حملة " أرض القصيم خضراء " بمشاركة البلدية وومكتب التعليم وعدد من طلاب مدارس المحافظة وأعضاء المجلس المحلي وفرع الزراعة بالفوارة, والجهات الأمنية والتطوعية ولجنة الشباب وعدد من الأهالي بالمحافظة .
وتتضمن الحملة زراعة آلف شتلة من الأشجار البرية، حيث تم تهيئة المكان من قبل البلدية وحمايته بسياج حديدي يقع شمال طريق الملك عبدالعزيز تقاطع طريق المحيلاني .
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10:53ت م