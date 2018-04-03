المدينة المنورة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, أمس فعاليات معرض الكتاب والمعلومات الـ35, حيث يشتمل البرنامج الثقافي المصاحب على ١١ فعالية ثقافية متنوعة طوال فترة المعرض.ويشارك في المعرض نحو 200 مؤسسة ثقافية ودار نشر وطباعة وتوزيع، بهدف نشر العلم وتقريب مصادر العلوم لطلاب العلم والإسهام في الإثراء العرفي، فيما تم تخصيص فترتين لأوقات زيارة المعرض للزوار من الساعة 9 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، و من الساعة 2 إلى 10:30مساءً.ويعد معرض الكتاب والمعلومات من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المدينة المنورة منذ أكثر من 30 عامًا.//انتهى//10:56ت م