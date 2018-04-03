الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والاوراق المالية غداً بمقر الغرفة، ورشة عمل لمناقشة منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي، بمشاركة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير أن الورشة ستناقش واقع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، طرق واليات الحصول على التمويل وآلية تسعير التمويل تحت مظلة برنامج كفالة، كما تستعرض الورشة الفرص والتحديات لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وإسهام البنوك السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.// انتهى //11:57ت م