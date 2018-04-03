الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقد مجلس أمناء "مؤسسة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي"، أمس، اجتماعه العاشر، برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وذلك بمقر الجائزة في مدينة الرياضورحّب الدكتور علي الغفيص في بداية الاجتماع، بأعضاء وعضوات مجلس أمناء الجائزة، مؤكداً أهمية العمل الاجتماعي وتطويره وتعزيزه وأثره البارز والملموس على الفرد والمجتمع في المملكة.من جانبه تناول الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث بنود الاجتماع التي تم المصادقة عليها من قبل رئيس أعضاء مجلس الأمناء وهي: اعتماد أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، والمصادقة على تثبيت انطلاقة الدورة السادسة وباقي الدورات المستقبلية وآلياتها المزمنة، حسب الدراسة التنظيمية والمادة السادسة والخمسين، والمصادقة على الحساب الختامي لعام 2017م.ويضم مجلس أمناء المؤسسة كلا من: صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير "عضوا"، وصاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الجائزة، وصاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير "عضوا"، وصاحبة السمو الأميرة الدكتورة مشاعل بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن "عضوا"، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز "عضوا"، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير "عضوا"، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود "عضوا"، ومعالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي "عضوا"، ومعالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل "عضوا".// انتهى //11:59ت م