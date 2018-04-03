مكة المكرمة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسشارك قطاع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في قافلة ملتقى مكة الثقافي في نسختها الثانية، تحت شعار "كيف نكون قدوة"، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك يومي الجمعة والسبت الماضيين على الواجهة البحرية الجديدة بمدينة جدة.وتواجد قطاع الأحوال المدنية ضمن خط سير القافلة، ضمن حزمة ضمت نحو 58 جهة حكومية وأهلية، إضافة إلى 470 متطوعاً يديرون القافلة أثناء مرورها بداية من مدينة الملك عبدالله الرياضية مروراً بالواجهة البحرية الجديدة، حتى نهاية كورنيش مدينة جدة.وبعد انتهاء مسيرة القافلة، حطت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة في المنطقة الخاصة بالقطاعات المميزة، لتقديم خدمات السجل المدني على مدار يومي (الجمعة والسبت) الماضيين من إصدار للهوية الوطنية، وتجديدها ، فضلاً عن طباعة "البرنت"، وإصدار شهادات الميلاد والوفاة والزواج، والإجابة عن الاستفسارات المقدمة، وذلك تفعيلاً من الأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" التابعة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي "كيف نكون قدوة".وفي إطار حرص قطاع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة على تفعيل مبادرة "نأتي إليك"، يشارك منسوبو القطاع في المعرض المصاحب لملتقى مكة الثقافي، الذي افتتح أمس (الإثنين) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في فندق "الانتركونتننتال" بمدينة جدة.وتستعرض الأحوال المدنية عبر مشاركتها في هذا المعرض، خدماتها المقدمة لعموم المشاركين والزوار، من خلال عرض الحقيبة المتنقلة التي تخدم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع إطلاق مباردتها "نأتي إليك" التابعة لمشروع "كيف نكون قدوة".// انتهى //12:02ت م