حائل 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسكلفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل فرقاً طبية لتأمين الخدمة اللازمة للمشاركين في التصفيات النهائية لبطولة التعليم للمرحلة الثانوية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بحائل حاليا .وأفاد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة للخدمات العلاجية الدكتور عبد الرحمن الصالح،أن الفرق الطبية تتألف من أطباء وفنيين في عدد من التخصصات إلى جانب سيارة لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمشاركين .// انتهى //12:10ت م