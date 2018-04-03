يانجون 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستحطمت اليوم طائرة عسكرية من طراز "إف7-"، بينما كانت تقوم برحلة تدريبية في وسط ميانمار، بسبب "توقف مفاجئ لمحركها"، ما أسفر عن مقتل الطيار الوحيد الذي كان على متنها.وقال نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني يي هتيت أونج في تصريح له اليوم إن الطائرة الصينية الصنع من طراز "إف 7-"، تحطمت بالقرب من قاعدة تاونجو الجوية الواقعة في منطقة باجو بميانمار، في الساعة 36ر10 صباح اليوم ، مضيفاً أن الطيار توفي في الحادث.// انتهى //12:11ت م