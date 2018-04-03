الرس 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنظمت إدارة شؤون عمل المرأة بمكتب العمل بمحافظة الرس أمس، ورشة عمل بعنوان " عمل المرأة "، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .واستهدفت ورشة العمل الطالبات الخريجات لرفع مستوى الوعي والثقافة الوظيفية لديهن، حيث تناولت ورشة العمل اشتراطات عمل المرأة بالقطاع الخاص ومبادرات وبرامج وزارة العمل وهدف لطالبي العمل، كما تمت الإجابة على استفسارات الحضور واستشاراتهم وتعريفهم بقنوات التواصل مع الوزارة.وأوضحت مديرة شؤون عمل المرأة بمكتب العمل بمحافظة الرس أفراح الحميدان، أن الوزارة أعدت اشتراطات وضوابط لعمل المرأة عند تشغيلها بشكلٍ يضمن لها بيئة عمل مناسبة وأمنة.بدوره بين مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الوتيد، أهمية الثقافة الوظيفية ودورها في تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يستهدف العديد من الخريجين أو المتوقع تخرجهم في ورش العمل المقامة بالمنطقة.// انتهى //12:14ت م