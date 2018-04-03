جيزان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنظمت كلية طب الأسنان بجامعة جازان أمس، حملة توعوية تثقيفية لصحة الفم والأسنان، وذلك بمدرسة الريان المتوسطة والثانوية.وهدفت الحملة التي نفذت بمشاركة فريق طبي مكون من 12 طبيباً لتوعية الطلاب بأهمية صحة الفم والأسنان، وطرق المحافظة عليها، سعياً لبناء مجتمع واعٍ بأهمية صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس من خلال تقديم العديد من العروض المرئية، والفقرات التوعوية بأهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان بوسائلها المختلفة، وشرح أهمية تناول الغذاء الصحي المتوازن، وضرورة الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر، كما تم توجيه الطلاب بالنصائح الواجب اتباعها للحصول على أسنان سليمة.وتأتي الحملة ضمن برامج الشراكة والخدمة المجتمعية التي تقدمها جامعة جازان ممثلة في كلية طب الأسنان لطلاب التعليم العام بهدف توعية الطلاب بأهمية وطرق العناية بنظافة الفم والأسنان, والقيام بكشف أولي لجميع الطلاب المستهدفين من الحملة والبالغ عددهم 90 طالباً، وتوزيع أدوات العناية بالأسنان لجميع الطلاب من قبل الفريق الطبي.// انتهى //12:16ت م