نجران 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستنظم جامعة نجران, غداً ندوة بعنوان "دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وآليات تمويلها", وذلك بمسرح الجامعة.وتهدف الندوة التي تأتي ضمن فعاليات "يوم المهنة الثاني" الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "طريقك نحو مستقبل مزهر"، إلى تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة, إلى جانب القطاع الخاص, من ناحية التمويل والتدريب والإجراءات المُتبعة في ذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, مما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني على مستوى الفرد والمجتمع بما يواكب رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:20ت م