الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها الرئيس بمدينة الرياض برنامجاً تدريبياً حول تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 خلال الفترة 16 - 18 رجب الحالي، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".وبينت الهيئة أن البرنامج يقدمه مجموعة من المهندسين الدوليين المتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع منظمة الرايب إن سي سي RIPE NCC المسؤولة عن توزيع عناوين الإنترنت لدول أوروبا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يستهدف تدريب منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة لاطلاعهم على أهم التوجهات والممارسات الأمنية المتعلقة بتطبيق هذا الإصدار.ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في نشر دعم الإصدار السادس من برتوكول الإنترنت في المملكة، حيث يعقد هذا التدريب للمرة الخامسة عشر على التوالي، واستفاد منه أكثر من 400 متدرب من المختصين في القطاعين العام والخاص ومقدمي خدمات الإنترنت في المملكة.يذكر أن الاصدار السادس IPv6 هو الإصدار الجديد من بروتوكول الإنترنت، الذي يوفر أعداداً ضخمة من عناوين الانترنت المستخدمة في ربط الأجهزة ببعضها واللازمة لتوسعة شبكة الإنترنت ونموها وهو يحل محل الإصدار الرابع IPv4 المستخدم حالياً.// انتهى //12:21ت م