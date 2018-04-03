تبوك 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري بمكتبه اليوم، الطلاب المرشحين لتمثيل منطقة تبوك في المسابقة الوطنية للحوار الطلابي "حاور" التي ينظمها مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على مستوى المملكة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية.وحث مدير تعليم تبوك الطلاب والطالبات المرشحين على أهمية الاستعداد والتدريب اللازم لإتقان مهارات الحوار، واكتساب الخبرة الكافية لإدارة الحوارات والتعبير عن الأفكار بأسلوب علمي وحضاري.وأكد أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على تعزيز ثقافة الحوار والإقناع والتعايش في عقول الطلاب ومنحهم الأدوات اللازمة لبناء فكري متوازن، يسمح بالرأي والرأي الآخر، ويحترم الاختلاف، ويحرص على إثبات نفسه بالحكمة والموعظة الحسنة.يذكر أن المسابقة الوطنية للحوار الطلابي "حاور" تعتمد على طرح قضية للحوار والنقاش، تتناسب مع المرحلة العمرية للمشاركين والمشاركات، استنادا إلى المنطق والحجة والبحث العلمي والاستقصاء للأفكار وتقام هذه المسابقات من خلال جزأين: جزء للطلاب وجزء للطالبات، ويتكون كل فريق من أربعة طلاب، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المسابقة 184 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم، وعلى هامش المسابقة، هناك برنامج معد للمشاركين، يتضمن زيارات ولقاءات ومناشط عدة، تكون رافداً لهم في زيادة حصيلتهم الثقافية، وفرصة لتجاذب الحوار والرأي معهم فيما يرونه ويتعايشون معه من فعاليات ومناسبات ورصدت الوزارة مكافآت وجوائز قيمة للمشاركين إلى شهادات تدريب معتمده وعضويات في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.// انتهى //12:28ت م