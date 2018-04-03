لندن 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ارتفاع انتاجية المصانع البريطانية بشكل غير متوقع في الشهر الماضي.وتناولت الصحف تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية عقد قمة في البيت الأبيض في المستقبل غير البعيد.وتطرقت إلى تصريحات عضو في حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المقرب في محادثات الاتحاد اأاوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الذي أشار إلى أنه يمكن تمديد الفترة الانتقالية إذا احتاجت بريطانيا لمزيد من الوقت للاستعداد لترك الكتلة.وتناقلت الصحف فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من أصوات الانتخابات الرئاسية المصرية.// انتهى //13:46ت م