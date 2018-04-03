نجران 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، ممثلاً بمكتب عمل محافظة حبونا، اليوم، حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المحافظة.وأفاد مدير المكتب سالم السلوم، أنه جرى خلال الحملات الوقوف على أنشطة 38 منشأة تجارية مستهدفة بالتوطين شملت قطاع الاتصالات ومحال المستلزمات النسائية ومحال الذهب والمجوهرات، مبيناً أن الجولات التفتيشية رصدت مخالفة واحدة لنظام العمل والعمال، كما تم إنذار 7 محال تجارية لتعديل الملاحظات المرصودة عليها.// انتهى //13:47ت م