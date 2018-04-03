جيزان 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساختتم اليوم فعاليات البرنامج التدريبي , الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بعنوان " أسرار النجاح،وذلك بمقر المدرسة الابتدائية والمتوسطة بالشواجرة.وهدف البرنامج الذي نفذته المدربة أديبة بنت عمر طاهر على مدى يومين، لتعريف المشاركات بمفهوم النجاح، وكيفية مواجهة الضغوطات اليومية، وتزويد هن بالمهارات والمعارف اللازمة للارتقاء بمستواهم الأكاديمي والاجتماعي والسلوكي.// انتهى //13:50ت م