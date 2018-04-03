لوس أنجلوس 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستواصل مبادرة "جسور" التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، فعالياتها لليوم الثاني ضمن "أيام الفن السعودي" في مسرح "لينوود دون" بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستمر ثلاثة أيام.وتأتي فعالية، "أيام الفيلم السعودي" و "معرض مملكة الألوان"، ضمن النشاطات المصاحبة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العوّاد، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.وأقيمت فعالية " أيام الفيلم السعودي"بالتعاون مع المهرجان السعودي للأفلام وتقدم عرضًا لــ13 فيلمًا من إخراج جيل جديد من المخرجين السعوديين، و 3 جلسات حوار وورشتي عمل عن صناعة الأفلام، وورشة عمل عن إدارة مهرجانات الأفلام.ففي اليوم الاول تم عرض 5 أفلام شملت "لسان" للمخرج محمد السلمان، "كيكة زينة" للمخرجة ندى المجدّدي، "الآخر" للمخرج توفيق الزايدي، "بسطة" للمخرجة هند الفهاد، "بلال" للمنتج أيمن جمال، و 5 أفلام في اليوم الثاني هي "عاطور" للمخرج حسين المطلق، "مخيال" للمخرج محمد السلمان، "سومياتي بتدخل النار" للمخرج مشعل الجاسر، "وسطي" للمخرج علي الكلثمي، "الظلام هو لون أيضاً" للمخرج مجتبى سعيد، إضافة إلى 3 أفلام تعرض في اليوم الأخير للفعالية وهي "300 كيلو" للمخرج محمد الهليل، "جابر" و "القط" للمخرج فيصل العتيبي.كما أُقيم معرض"مملكة الألوان"، الذي يحتوي على 43 صورة وخمسة أفلام فنّية يقدمها 16 فناناً سعودياً من الجيل الجديد للفنانين، تنقل أعمالهم تنوع وثراء الثقافة السعودية من خلال الحياة الطبيعية والاجتماعية والتاريخية في المملكة العربية السعودية، إضافة الى ورشات عمل متخصصة في التصوير، للمصورين ظافر الشهري، صالح الحثلول، فيصل بن زارة، فيصل المالكي، نورة العامري، ناصر الناصر، العنود الرشيد، مُعاذ العوفي، هديل خياط، هبة الكامي.مما يذكر أن مبادرة "جسور" بدأت في عام 2016م، وتهدف إلى دعم التواصل الحضاري بين المملكة والعالم عبر إتاحة الفرصة لمجموعة من المثقفين والفنانين لعرض أعمالهم وتجاربهم للجمهور الأمريكي في مجالات متنوعة، وتشمل المبادرة أربعة برامج هي "المعارض الفنية السعودية" والتي تقام في أبرز المتاحف والمراكز الفنية في الولايات المتحدة من خلال تقديم 5 معارض فنية في 4 ولايات حضرها أكثر من 19 ألف شخص، وبرنامج "جسور الحوار " الذي يقدم النخب السعودية للحوار والحديث وقد أقيمت 65 مناسبة في 8 ولايات أمريكية و 25 مدينة بحضور 3517 شخص، و "مهرجان الأفلام السعودية" للاحتفاء بصانعي الأفلام السعودية وعرض أعمالهم في المهرجانات العالمية بحضور ما يقارب ألف مشاهد، إضافة الى "الجولة الكوميدية" لتقديم عروض كوميدية سعودية شارك فيها حتى الآن 5 فنانين، بواقع 10 عروض حضرها 1600 شخص في 4 ولايات.// انتهى//13:53ت م