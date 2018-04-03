الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقدت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل متخصصة حول أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم من خلال برنامج تشييد وتطوير أندية القطاع ومثيلاتها في الأحياء التي تنفذها وزارة التعليم, بمشاركة عدد من منسوبي التعليم والمستثمرين في قطاع التعليم وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.وأكدت الورشة أهمية دور برامج وزارة التعليم في دعم التنمية الاقتصادية والثقافية للمجتمع السعودي, كما تم خلال الورشة مناقشة جذب الاستثمارات وتطوير خيارات التمويل لبرامج أندية الأحياء الترفيهية والتعليمية.// انتهى //13:54ت م