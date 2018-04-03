صامطة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسافتتح مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالنيابة ياسر فتح الدين دويري ، اليوم ، ملتقى القيادات المدرسية "بنين - بنات بمكاتب التعليم التابعة للإدارة بحضور مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم ومدير مكتب تعليم صامطة الدكتور علي بن محمد عطيف ومدير مكتب تعليم المسارحة والحرث علي بن محمد عواف وذلك بمكتب تعليم صامطة.ويناقش الملتقى ، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 344 قائد وقائدة مدرسة إلى جانب قيادات إشرافية من تعليم جازان ومكاتب تعليم المنطقة، العديد من المحاور التي تشمل الانضباط المدرسي والشراكة المجتمعية والتوأمة وتحدياتها والميزانية التشغيلية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقيادة المدرسية .وتضمنت فعاليات الملتقى تكريم القيادات المدرسية ومناقشة موضوعات الفاقد التعليمي بمدارس الحد الجنوبي والميزانية والتشغيلية والتجهيزات المدرسة والنقل المدرس وذلك ضمن جلسات البرنامج.وبين دويري ، في كلمة له ضمن فعاليات اليوم الأول ، أن الملتقى يعد إثرائياً ويتضمن العديد من الورش وأوراق العمل المهمة يأتي في مقدمها الفاقد التعليمي ، عاداً أن قصة النجاح التي حققها تعليم جازان يقف خلفها قادة المدارس والمعلمون المخلصون الذين أسهموا في بناء الوطن .ورحب مدير تعليم صامطة الدكتور علي عطيف ، بالحضور ، مؤكداً أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الملتقى كالتحصيل الدراسي والفاقد التعليمي ، مثمناً الجهود التي تبذلها القيادة المدرسية بتعليم جازان في تنمية التنمية المهنية لقادة المدارس ، مؤملاً أن يخرج الملتقى بتوصيات تعود بالنفع على العملية التعليمية بمدارس الحد الجنوبي خصوصاً ومدارس المنطقة عموماً.بدوره ، تحدث مدير تعليم بالمسارحة والحرث علي عواف ، مشيرا إلى أن الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض المبادرات والأفكار التي تثري العملية التعليمية في مكاتب الحد الجنوبي والاستماع بشكل مباشر لقادة المدارس والعمل على حل المشكلات التي تواجههم .وألقى مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد عطيف ،كلمة أبرز فيها أن الملتقى يعد تنمية ذاتية للقادة المشاركين وتنمية مهنية لعملهم داخل المدارس ، مشيراً إلى أن اللقاء سبقه عقد ورش عمل أجري من خلالها العديد من المقابلات خرج منها المشاركون بمحاور اللقاء ، متطلعا لعقد لقاءات أخرى .من جهتها عبرت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم جازان رحاب مسلم عن إعجابها بما تحقق في مدارس الحد الجنوبي ، موضحة أن اللقاء يعد نموذجاً عن المبادرات التي ينفذها تعليم جازان وتسلط الضوء على المشكلات وتعمل على حلها ، مثنية على الجهد المبذول في الميدان التربوي ، منوهةً على أن الصعوبات لم تشكل عقبة في تحقيق تعليم جازان العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في المسابقات الوطنية .وكرم مدير عام التعليم بمنطقة جازان بالنيابة ، عدداً من قادة المدرس والطلاب الحائزين على جوائز على مستوى المملكة.يذكر أن فعاليات الملتقى ستنتقل يوم غد ، إلى مكتب التعليم بمحافظة أبوعريش بمشاركة مكتب العارضة , فيما تختتم الفعاليات يوم الأحد المقبل باستضافة مكتب تعليم وسط جازان بمشاركة مكتب تعليم فرسان .// انتهى //13:57ت م