عام / نسائي "خيركم" ينظم مسابقة القدرات العقلية
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
جدة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
نظم القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مسابقة "القدرات العقلية" لجميع طالبات الدور والمساجد التابعة للجمعية البالغ عددهن 28174 طالبة في مختلف أحياء المحافظة , ضمن مساعي الجمعية احتضان المتميزات في التحصيل العلمي وخصوصا في الرياضيات والعلوم.
وأكدت مديرة مراكز الاشراف بخيركم أمينة الرحيلي , أن القسم النسائي لا يقتصر جهده على تحفيظ وتعليم القرآن وحسب , بل يمتد إلى تطوير الطالبات وتنمية قدراتهن وصقل مواهبهن.
يذكر أن القسم النسائي بخيركم يشرف على 129 مدرسة قرآنية , و 82 مسجداً , بالإضافة إلى 2403 معلمة.
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13:59ت م