جدة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنظم القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مسابقة "القدرات العقلية" لجميع طالبات الدور والمساجد التابعة للجمعية البالغ عددهن 28174 طالبة في مختلف أحياء المحافظة , ضمن مساعي الجمعية احتضان المتميزات في التحصيل العلمي وخصوصا في الرياضيات والعلوم.وأكدت مديرة مراكز الاشراف بخيركم أمينة الرحيلي , أن القسم النسائي لا يقتصر جهده على تحفيظ وتعليم القرآن وحسب , بل يمتد إلى تطوير الطالبات وتنمية قدراتهن وصقل مواهبهن.يذكر أن القسم النسائي بخيركم يشرف على 129 مدرسة قرآنية , و 82 مسجداً , بالإضافة إلى 2403 معلمة.// انتهى //13:59ت م