الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ،بالوزارة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي فيما يخدم رسالة الوزارة والهيئة ، تجاه الدعوة إلى الله .يذكر أن لقاء معالي الدكتور عبدالرحمن السند بمعالي الدكتور توفيق السديري ، جاء على هامش زيارة معالي الرئيس العام للهيئة ، للوزارة ، حيث ألقى محاضرة اليوم بعنوان :(فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، في دورة الدعاة الثامنة المنعقدة حاليا بمقر الوزارة بالرياض .// انتهى //13:59ت م