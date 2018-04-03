القاهرة 17 رجب 1439هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المملكة العربية السعودية ومثلها القائم بأعمال المندوب الدائم بدر بن سعود الطريفي الشمري ، وذلك لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.ويبحث الاجتماع الذي يأتي بناءً على طلب من فلسطين وتأييد من دولة الكويت، ومصر، والأردن، والمغرب والمملكة العربية السعودية, جرائم إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال "ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى ال 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني الجمعة الماضية وذلك للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى التصعيد المستمر والخطير الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.وقدّم القائم بأعمال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم بدر الشمري في كلمته خلال الاجتماع العزاء والمواساه للأشقاء في فلسطين حكومةً وشعباً، في الشهداء الذين سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" التي نظمها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض في 31 مارس 2018م، وذلك للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.// يتبع //14:07ت م