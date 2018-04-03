وقال: "إن حكومة المملكة العربية السعودية تدين وبشدة هذه المجزرة البشعة وتندد بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تعد خرقاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف تلك الإعتداءات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني" .وأكد "أن المملكة العربية السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، ويظل موقفها كما كان دائماً، مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات مباردة السلام العربية التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو أمر يتفق مع قرارات الشرعية الدولية، التي رحب بها المجتمع الدولي وتجاهلتها إسرائيل".وأعرب الشمري عن تضامن المملكة العربية السعودية المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، متوجها بالتحية لنضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته.بدوره أكد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في كلمته أنّ الجامعة تتابع عن كثب هذه التطوُّرات وآخرها المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة و راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي بأسره وجميع مؤسساته المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، و تشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة قوات الاحتلال و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء هذا الاحتلال.// انتهى //14:07ت م