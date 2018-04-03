جدة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاستخدام العشوائي للقوة من جانب القوات الهندية الذي أدى إلى قتل ما لا يقل عن 17 من الكشميريين الأبرياء في حوادث متفرقة في الجانب الذي تحتله الهند من كشمير.ودعا معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, الأسرة الدولية للاضطلاع بما يجب عليها من دور في تحقيق حل عادل ودائم للنزاع في كشمير وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، والاستجابة إلى تطلعات شعب كشمير.وجدد الأمين العام نداءه للهند للسماح بدخول بعثة تقصي الحقائق بقيادة مبعوثه الخاص لجامو وكشمير, وبمشاركة الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الجانب الذي تحتله الهند من جامو وكشمير , معرباً معاليه عن عزائه الخالص لأسر الضحايا ودعا للجرحى بعاجل الشفاء.// انتهى //14:12ت م