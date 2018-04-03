الدوادمي 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسرأس مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أمس, اجتماع لجنة متابعة تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بالمحافظة, بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنين وبنات ، ومديري مكاتب التعليم ورؤساء الأقسام ذات العلاقة وأعضاء اللجنة .وناقش الاجتماع تقارير جميع الأقسام ذات العلاقة " بنين وبنات " بتطبيق نظام المقررات وما تم إنجازه والخطة الإجرائية التهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات, وأهمية تعزيز ثقافة نظام المقررات داخل المدرسة وخارجها, وتعريف منسوبي مدارس النظام الفصلي الثانوية بنظام المقررات, والصعوبات التي تواجه تطبيقه في بعض مدارس الثانوية وسبل حلها.// انتهى //15:13ت م