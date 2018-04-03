الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، بمناسبة زيارته للمنطقة .وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين النيابة العامة وإمارة المنطقة فيما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وللمصلحة العامة، وبما يحقق العدالة المنشودة مع توجه القيادة الرشيدة - أيدها الله - في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي يقوم بها معالي الأمين العام، مطالباً بتوفير المباني الملائمة لفروع النيابة في المنطقة ومحافظاتها والتي تليق بالتطور الحاصل الان في جميع أعمال النيابة وتحديث القنوات الالكترونية وربطها مع الجهات الأخرى التي تساعد في انجاز العمل النيابي مع مراعاة الدقة في الانجاز وكذلك توفير البيئة الملائمة لمنسوبي النيابة العامة من أعضاء وإداريين ليقوموا بواجبهم المنوط بهم على أكمل.من جانبه قدم معالي النائب العام الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال والثناء على عمل النيابة العامة.// انتهى //15:14ت م