الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة لرياض الأطفال بالتعاون مع البنك الدولي, برنامجا تدريبيا لتطوير كفايات قيادات رياض الأطفال، وذلك في إطار رؤية 2030 و مبادرات التحول الوطني، مستهدفا مديرات رياض الأطفال بالمناطق و رئيسات رياض الأطفال بالوزارة .وأفادت مدير عام الإدارة العامة برياض الأطفال حصة الدباس, أن البرنامج التدريبي يعد الأول الذي تنفذه الإدارة لرياض الأطفال بهدف فهم الممارسات المطلوبة للقيادة التربوية في مدارس رياض الأطفال والتعرف على الاستراتيجيات الحديثة التي تدعم مهارات القرن الحادي والعشرين لتوجهات الطفولة المبكرة من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية الداعمة لتعميق الفهم بهذه الاستراتيجيات و دمج منهجية تعليم الطفولة المبكرة في ممارسات قائدة الروضة للتمكن من قيادة المخرجات النوعية المطلوبة .وأبانت أن الإدارة تسعى لتحقيق وتنفيذ برامج أخرى داعمة ومطورة لرياض الأطفال في المستقبل، مؤكدة أهمية هذه البرامج في تحقيق الأهداف الطموحة, مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يتناول ثلاثة محاور ومسارات رئيسية هي : القيادة الاستراتيجية، القيادة التربوية، إشراك أولياء الأمور والمجتمع و بناء الشراكات .// انتهى //15:31ت م