الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم, مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي, وذلك في بمكتبه بديوان الإمارة في الدمام.واطلع سموه على التقرير السنوي لإنجازات فرع الإدارة بالمنطقة الشرقية, مشيداً بما يقوم به فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة, ودورها في المساهمة بالدعم المتواصل للجهات الأمنية الأخرى بتأدية واجباتها الموكلة لها.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الإدارة العامة للمجاهدين محل اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - ، لما لها من أهمية بالمساهمة في المحافظة على أمن ومقدرات الوطن ، حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة لها.من جانبه, قدم اللواء الشدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الاستقبال والتوجيه لخدمة الإدارة العامة ، مبيناً أن ما تشهده الإدارة العامة للمجاهدين من دعم واهتمام لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية , وتوفير كافة المتطلبات للإدارة سوف يمكنها بإذن الله تأدية مهامها على الوجه المطلوب , مبيناً أن ما تشهده الإدارة من تطور في جميع المجالات الميدانية كاستحداث وإعادة تأهيل المراكز والمواقع بجميع القطاعات التابعة للفروع الإدارية من رفع مستوى استخدام التقنية الحديثة كتدشين التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية التي تخدم منسوبي ومراجعي الإدارة العامة وفروعها.وقدم مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين في ختام اللقاء هدية تذكارية لسموه الكريم بمناسبة إطلاق الشعار والهوية الجديدة للإدارة العامة للمجاهدين.حضر اللقاء مدير عام فرع الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية صالح بن مبخوت الكربي, ونائبه نايف بن فهد القوس, ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة ماجد بن محمد العوين, ومدير مراسم الإدارة العامة بالرياض إبراهيم آل تويم.// انتهى //15:34ت م