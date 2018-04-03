عام / لجنة جائزة الأمير فيصل بن خالد للمعلم تعقد اجتماعها الأول
الثلاثاء 1439/7/17 هـ الموافق 2018/04/03 م واس
أبهـا 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واس
عقدت لجنة جائزة " الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للمعلم " بالتعليم العام, اجتماعها الأول اليوم، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم في المنطقة.
وأوضح المستشار التعليمي رئيس اللجنة الدكتور عبدالله سليمان أنه جرى خلال الاجتماع، بحث آلية تنفيذ الجائزة وإطارها التنظيمي ، ومعاييرها تمهيداً لإعلانها، بحضور جميع الأعضاء, مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديرًا للدور الريادي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، بما يتوافق مع عظم رسالتهم.
// انتهى //
15:37ت م