أبهـا 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسعقدت لجنة جائزة " الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للمعلم " بالتعليم العام, اجتماعها الأول اليوم، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم في المنطقة.وأوضح المستشار التعليمي رئيس اللجنة الدكتور عبدالله سليمان أنه جرى خلال الاجتماع، بحث آلية تنفيذ الجائزة وإطارها التنظيمي ، ومعاييرها تمهيداً لإعلانها، بحضور جميع الأعضاء, مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تقديرًا للدور الريادي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، بما يتوافق مع عظم رسالتهم.// انتهى //15:37ت م