الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسدشنت إدارة الموهوبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة المسابقة الحرة للروبوت مدينة المستقبل نيوم (٢٠١٨) في المدارس المتقدمة للتعليم الذكي بالشراكة مع مؤسسة صناعة العلوم، بحضور المساعدة للشئون التعليمية بالرياض ريم بنت محمد الراشد ومديرة مكتب شمال الرياض فوزية السبتي وعدد من القيادات التعليمية.وقالت الراشد : إن تدشين المبادرة في مدارس التعلم الذكي يهدف إلى جعل طالباتنا الموهوبات يحلّقن في سماء المستقبل عبر مشاركتهن في هذه المسابقات لنشعر بفخر واعتزاز ونحن نشاهد إنشاء وتصميم مشاريع تخدم وتسهل حياة الإنسان انطلاقا من مشروع مدينة نيوم التي أطلقها سمو ولي العهد من خلال تصميم مشاريع الذكاء الاصطناعي (روبوتات) لخدمة البشر وزيادة كفاءة الإنتاجية في المصانع بأفكار مميزة وإبداعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030.من جانبها ذكرت مديرة الموهوبات الدكتورة مها فلاتة أن الهدف من هذه المبادرة هو إثراء وقت الفراغ لدى الطالبات ليتعاملن مع التكنولوجيا الحديثة ويتدربّن عليها إضافة إلى دمج علم الروبوت بالمناهج الدراسية وإكساب الطالبات مهارات حل المشكلات ومهارات تصميم المشاريع، واستهدفت في هذه المسابقة الطالبات في المراحل الثلاث (ابتدائي - متوسط - ثانوي)، حيث تقوم الطالبة بتصميم وبرمجة الروبوت وفق فكرة مشروع مميزة تخدم مدينة المستقبل(نيوم) وتحضر مقر المسابقة ومعها الروبوت واللاب توب لعرض البرمجة.الجدير ذكره أن الطالبة يمكنها التسجيل والمشاركة في المسابقة عبر رفع بياناتها بشرط أن تكون من الطالبات الموهوبات المجتازات للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين أو المجتازات مقياس القدرات العقلية أو المشاركات في مبادرة (افرض- جرّب - استنتج) ويُسمَح المشاركة لطالبة واحدة فقط لكل مشروع في المدارس العامة والرعاية الصباحية، كما يسمح بمشاركة أربع طالبات كحد أقصى من المدارس المختصة.//انتهى//15:41ت م